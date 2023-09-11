Yayınlanma: 11.09.2023 - 16:31

Güncelleme: 11.09.2023 - 16:31

Üniversiteye başka bir şehirde gidecek öğrenciler gözlerine KYK yurt başvuru sonuçlarına çevirdi. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK yurt başvuru sonuçları için henüz net bir açıklama yapılmazken sonuçların Eylül ayı içerisinde açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.

KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verili