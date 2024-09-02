Yayınlanma: 02.09.2024 - 13:17

Güncelleme: 02.09.2024 - 13:17

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi, başvuruda bulunan öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. 20-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen KYK yurt başvurularının sonuçları hakkında bilgi almak isteyen üniversite kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, sonuçların ne zaman duyurulacağı konusunda bilgi arayışındalar. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2024 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları, 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da sona erdi. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuru sonuçları 13 Eylül'de açıklanmıştı. Bu yıl da 2024-2025 dönemi KYK yurt sonuçlarının eylül ayının ortalarında açıklanması öngörülüyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yurt başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Başvuru sırasında bilgilerini eksiksiz dolduran öğrenciler, sonuçlara e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilecekler. Resmi sonuç açıklama tarihinden itibaren, başvuru sahipleri e-Devlet platformunu kullanarak durumlarını kontrol edebilirler.

KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Yurda ilk kez yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücret "ilk kayıt ücreti" olarak adlandırılır. Bu ücret, günlük yatak ücreti ve güvence bedelini kapsar. Ödenecek miktar, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre değişiklik gösterebilir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında bu ücretin otomatik olarak görülebileceği belirtilmiştir.