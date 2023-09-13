KYK yurt sonuçları açıklandı mı? 2023 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvurusu sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Şehir dışında okuyan öğrenciler bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, KYK yurt sonuçları açıklandı mı? 2023 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvurusu sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
KYK yurt başvuruları, 29 Ağustos-2 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Milyonalarca öğrenci sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak etti. Peki, KYK yurt sonuçları açıklandı mı? 2023 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvurusu sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
KYK YURT BAŞVURULARI AÇIKLANDI MI?
KYK yurt başvuru sonuçları 13 Eylül 2023 Çarşamba günü itibarı ile açıklandı.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.
En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.
Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.
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