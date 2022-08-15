2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ve burs başvurusu şartları nelerdir?
Üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 850 bin öğrenci lisans öğrenimleri için kayıt hakkı kazandı. Yerleştirme sonuçları açıklanan adaylar şimdi de KYK yurt ve burs başvuruları için tarih kolluyor.Peki, 2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ve burs başvurusu şartları nelerdir?
ÖSYM, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yerleştiği üniversiteyi öğrenen adaylar, KYK yurt ve burs süreci hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalara başladı. İşte, 2022 KYK yurt ve burs başvurusu hakkında merak edilenler...
2022 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022 KYK yurt başvuru tarihleri hakkında henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklama gelmedi. Yurt başvuruları geçen sene 6 Eylül'de başlamıştı. Bu yıl da aynı tarihte başvuruların başlaması bekleniyor.
KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli olmazken geçen yıl başvurular 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.
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KYK BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
- burstan yararlanabilmektedir.
- Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
KYK ÖĞRENİM KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
- Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.
KYK YURT VE BURS BAŞVURUSUNDA ÖNCELİK BELGELERİ NELER?
- Şehit/Gazi çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi) (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),
- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi)
- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)
- Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)
- Amatör milli sporcular (Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden, amatör futbolcular Futbol Federasyonundan teyit edilmektedir.)
- Anne ve babası vefat edenler,(Kurumumuz tarafından Mernis'den alınmaktadır.)
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