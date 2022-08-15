2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ve burs başvurusu şartları nelerdir?

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:19

ÖSYM, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yerleştiği üniversiteyi öğrenen adaylar, KYK yurt ve burs süreci hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalara başladı. İşte, 2022 KYK yurt ve burs başvurusu hakkında merak edilenler...



2022 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



2022 KYK yurt başvuru tarihleri hakkında henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklama gelmedi. Yurt başvuruları geçen sene 6 Eylül'de başlamıştı. Bu yıl da aynı tarihte başvuruların başlaması bekleniyor.



KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli olmazken geçen yıl başvurular 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.

KYK YURT/BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.



KYK ÖĞRENİM KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSUNDA ÖNCELİK BELGELERİ NELER?