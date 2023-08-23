Yayınlanma: 23.08.2023 - 17:12

Güncelleme: 23.08.2023 - 17:12

YKS 2023 yerleştirme süreci tamamlandı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ücretleri gündeme geldi. Öğrenciler KYK yurt ücretlerini merak etti. KYK yurt ücretleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar? 2023 KYK yurt ücreti ne kadar oldu? KYK yurt depozito ücreti kaç lira? 1 tip KYK yurtları kaç kişilik?

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

TİP1

Ücret: 345 lira

Depozito: 855 lira

TİP2

Ücret:405 lira

Depozito: Bin 20 lira

TİP3

Ücret:405 lira

Depozito: Bin 20 lira

TİP4

Ücret: 480 lira

Depozito: Bin 110 lira

TİP5

Ücret:510 lira

Depozito: Bin 200 lira

TİP6

Ücret: 570 lira

Depozito: Bin 365 lira

Kıbrıs

Ücret: 750 lira

Depozito: Bin 1620 lira

KYK YURT TİPLERİ NEDİR?

KYK yurt tiplerinde kriterler, yurtların fizik özellikleri , odalarda kalan öğrenci sayısı ve yurtların sosyal faaliyet alanlarına göre değişmektedir buna eşdeğer olarak ücretleri de değişmektedir.

6 tip KYK yurdu bulunmaktadır. Yurt ücretleri ise KYK 1. tip yurtlardan KYK 6. tip yurtlara doğru artış göstermektedir.

1. TİP KYK YURTLARI KAÇ KİŞİLİK?

1. Tip KYK yurtları genellikle 4-6 kişilik odalardan oluşmaktadır ve en yaygın yurt tiplerinden bir tanesidir. 1. Tip KYK yurtları yurt tipleri arasında en ucuz olan yurt tipidir.

KYK YURT DEPOZİTO HER YIL ÖDENİR Mİ?

KYK yurt depozitosu bir kere olacak şekilde yurt kayıt esnasında alınır. Yapılacak olan fiyat zamlanması durumunda ise aradaki fiyat farkı kadar tekrar bir ödeme gerçekleştirilir