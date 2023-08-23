KYK yurt ücretleri ne kadar? 2023 KYK yurt ücreti ne kadar oldu? KYK yurt depozito ücreti kaç lira? 1 tip KYK yurtları kaç kişilik?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci gözlerini KYK yurtlarına çevrildi. Öğrenciler KYK yurt ücretlerini internette aratmaya başladı. KYK yurt ücretleri ne kadar? 2023 KYK yurt ücreti ne kadar oldu? KYK yurt depozito ücreti kaç lira? 1 tip KYK yurtları kaç kişilik?
YKS 2023 yerleştirme süreci tamamlandı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ücretleri gündeme geldi. Öğrenciler KYK yurt ücretlerini merak etti. KYK yurt ücretleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar? 2023 KYK yurt ücreti ne kadar oldu? KYK yurt depozito ücreti kaç lira? 1 tip KYK yurtları kaç kişilik?
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
TİP1
Ücret: 345 lira
Depozito: 855 lira
TİP2
Ücret:405 lira
Depozito: Bin 20 lira
TİP3
Ücret:405 lira
Depozito: Bin 20 lira
TİP4
Ücret: 480 lira
Depozito: Bin 110 lira
TİP5
Ücret:510 lira
Depozito: Bin 200 lira
TİP6
Ücret: 570 lira
Depozito: Bin 365 lira
Kıbrıs
Ücret: 750 lira
Depozito: Bin 1620 lira
KYK YURT TİPLERİ NEDİR?
KYK yurt tiplerinde kriterler, yurtların fizik özellikleri , odalarda kalan öğrenci sayısı ve yurtların sosyal faaliyet alanlarına göre değişmektedir buna eşdeğer olarak ücretleri de değişmektedir.
6 tip KYK yurdu bulunmaktadır. Yurt ücretleri ise KYK 1. tip yurtlardan KYK 6. tip yurtlara doğru artış göstermektedir.
1. TİP KYK YURTLARI KAÇ KİŞİLİK?
1. Tip KYK yurtları genellikle 4-6 kişilik odalardan oluşmaktadır ve en yaygın yurt tiplerinden bir tanesidir. 1. Tip KYK yurtları yurt tipleri arasında en ucuz olan yurt tipidir.
KYK YURT DEPOZİTO HER YIL ÖDENİR Mİ?
KYK yurt depozitosu bir kere olacak şekilde yurt kayıt esnasında alınır. Yapılacak olan fiyat zamlanması durumunda ise aradaki fiyat farkı kadar tekrar bir ödeme gerçekleştirilir
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur için zam oranı belli oldu
- Çanakkale'deki yangının başlama görüntüsü ortaya çıktı
- 1100 firari mahkûm!
- 'Erdoğan'ın kafasında 3 formül var...'
- Genel cerrah öldürüldü
- Zamma 'Hakem Kurulu' karar verecek
- 'Merkez'in KKM kararı sonrası ilk adım
- Çanakkale'deki yangında son durum!
- 'Çok tehlikeli bir planı devreye aldılar'
- Masadan kalktıktan sonra neler yaşandı?