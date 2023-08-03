KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK başvuruları başladı mı? KYK bursu ne kadar oldu?

Yayınlanma: 03.08.2023 - 12:30

Güncelleme: 03.08.2023 - 12:30

Üniversite sınavına girip tercihlerini yapan milyonlarca üniversite öğrencisi adayları, tercih sonuçları ile beraber Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt, burs ve kredi başrurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2023 KYK başvuruları başladı mı? KYK bursu zamlandı mı? İşte KYK yurt, burs ve kredi başvuru tarihleri...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz sene KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Bu sene de ilk yerleştirme işlemlerinin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayının sonunda KYK yurt başvuru işlemlerinin başlaması bekleniyor.

KYK BURSLARINA ZAM GELDİ Mİ?

KYK burs ve kredilerine herhangi bir zam yapılmadı. KYK kredi ve burslarında artış yaşanabileceğine dair henüz Gençlik ve Spor Bakanlığından bir açıklama yok.

2023 KYK KREDİ VE BURSLARI NE KADAR?

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

2022 YILI KYK KREDİ/BURS ÜCRETLERİ

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 850 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 1700 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 2550 TL