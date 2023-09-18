Yayınlanma: 18.09.2023 - 11:08

Güncelleme: 18.09.2023 - 11:08

KYK yurt yedek başvuru sonuçları üniversite öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. Birçok öğrenci yurtlara yerleşmek için yedek kontejyanları bekliyor. Peki Peki KYK yurt yedek sıra sonuçları açıklandı mı? KYK yurt yedek sıra sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt yedek sıra sonuçlarına nereden bakılır?

KYK YURT YEDEK SIRA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kyk yurt sonuçları 13 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Bu tarihin ardından yerleştirilemeyen öğrencilerin boş kalan kontejhyanlara yerleştirmek için yedek sonuçlar açıklanacaktı. 2023 KYK 1. yedek yurt sonuçlarının 18 Eylül tarihinde açıklanacağı belirtildi. 2. yedek sonuçlarının ise 20 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Her hafta pazartesi ve perşembe günleri KYK yurtlarındaki kontejyan durumuna göre yedek yurt başvuruları açıklanacak.

KYK YURT YEDEK SIRA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

KYK yurt yedek sıra sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanıyor. Yurtlara başvuru yapan öğrenciler yedek sıra sonuçlarına https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama adresinden bakabilir.