Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:28

Güncelleme: 12.10.2023 - 10:28

KYK yurt sonuçlarının açıklanması ile yedek başvurular öğrencilerin odaklandığı konulardan biri oldu. Peki, KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023-2024 eğitim öğretim dönemi 12.10.2023 tarihli yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı.

KYK YEDEK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

GSB yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Adaylar TCKN ve şifreleri ile sonuçları sorgulayabilecek. KYK yurt yerleştirme sonucu ekranında kazanılan yurt adı adresi, kayıt tarihleri ve diğer bilgileri bulunacak.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



