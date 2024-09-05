KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KYK yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bak, "Sevgili gençler, GSB Yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı.Üniversite hayatınız boyunca yuva sıcaklığıyla hizmetinizde olacak yurtlarımıza şimdiden hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: #kyk
En Çok Okunan Haberler
-
- Araştırma şirketi son anketini açıkladı!
- ODTÜ birincisinin konuşması gündem oldu
- AKP'li Güler kürsüye çıktı, yurttaş alanı terk etti
- Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti
- İşte güncel oranlar…
- Birçok ünlü ismin katılacağı düğünden ilk kareler
- CHP'den tek ismi önerdi
- 'Ya siz FETÖ artığısınız ya da çer çöp sizsiniz!'
- Kimlikleri tespit edildi: 2 kişi gözaltına alındı!
- Kaçak villanın yıkımına Bakanlık engeli