KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklandı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 11:54
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KYK yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bak, "Sevgili gençler, GSB Yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı.Üniversite hayatınız boyunca yuva sıcaklığıyla hizmetinizde olacak yurtlarımıza şimdiden hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.


Etiketler: #kyk

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