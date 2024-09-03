AKP MKYK toplandı

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 14:38
AKP MKYK toplandı
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AKP’nin bugün yapılacak MKYK toplantısı başladı. MKYK toplantısı ile birlikte 8’inci olağan büyük kongre süreci başlıyor. Toplantıda, 31 Mart yerel seçim yenilgisinin ardından başlayan 'değişim' tartışmaları ve kongre süreci gündemde olacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yorulanlar kenara çekilsin' ifadeleri sonrası gözler, yeni kadroda yer alacak isimler çevrildi.

AKP Konferans Salonu'ndaki toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşiyor.


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