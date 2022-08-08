LGS 2.nakil sonuçları sorgulama... 2022 MEB, LGS 2.nakil sonuçları nasıl? LGS 3.nakil ne zaman?

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:44

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi ile 1-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanan LGS nakil işlemleri sonrasında LGS 2. tercih sonuçları 8 Ağustos 2022 tarihinde açıklandı. İşte ayrıntılar...

LGS 2.NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açıldığını bildirdi.

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LGS 2.NAKİL SONUÇLARI NASIL?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 97'ye yükseldiğini hatırlattı.

İkinci nakil tercihlerinin de 1-5 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 97.6'sı istedikleri okula yerleşti. Bu sürecin öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

LGS 3. NAKİL BAŞVURU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.

Lise adayı öğrenciler, 3.nakil başvurularının 9-17 Ağustos'ta yapacaklar. 19 Ağustos'ta ise LGS yerleştirme süreci tamamen bitecek.