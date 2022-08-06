LGS 2. nakil tercihlerinin sonuçları ne zaman açıklanacak?

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:53

LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde yapılıyor. LGS 2. nakil tercihleri 01-05 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti.

LGS 2. NAKİL TERCİHLERİNİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil tercihlerinin sonuçları 08 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 9-17 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 19 Ağustos'ta belli olacak.

LGS 2. NAKİL TERCİHLERİNİN SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Nakil tercih sonuçları,"http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.