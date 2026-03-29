LGS için geri sayım sürerken, başvuru kılavuzu yayımlandı. Peki, LGS başvuru son gün ne zaman2026 LGS başvurusu nasıl yapılır?

LGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru kılavuzu yayımlandı. LGS başvuruları 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri ​​arasında alınacak.

LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 14 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuruları, 10 Nisan'a kadar "e-Okul" üzerinden yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.

Okul müdürlükleri de başvuru sürecinde öğrenciler ve velilere rehberlik edecek. Başvurular, okul müdürlüklerince 13 Nisan'a kadar onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören bilgi de rehberde yer alan esaslar düzeyinde başvurularını yapabileceksiniz. Bu konudaki başvuru belgeleri büyükelçilikler veya başkonsolosluklar aracılığıyla 10 Nisan 2026'ya kadar ilgili e-posta bilgileri gönderilecek; belgelerin asılları ise en geç 17 Nisan 2026'ya kadar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşacak şekilde gönderilecek. Öğrencilerin başvuru durumlarını elektronik ortam üzerinden takip edilebilir.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

LGS sınav giriş belgesi 3 Haziran'da açıklanacak

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

LGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sayısal ve sözel oturumları, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.