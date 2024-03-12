LGS başvuruları ne zaman başlıyor? LGS başvuruları nasıl yapılacak?

Sınav hazırlıklarını sürdüren adayların heyecanla beklediği LGS başvuru takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kılavuzun yayınlanmasıyla belli oldu. Peki, LGS başvuruları ne zaman başlıyor? LGS başvuruları nasıl yapılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:40
LGS başvuruları ne zaman başlıyor? LGS başvuruları nasıl yapılacak?
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MEB, bu yıl 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Merkezî Sınav'ın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Peki, LGS başvuruları ne zaman başlıyor? LGS başvuruları nasıl yapılacak? 

LGS  BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

LGS kapsamında 2 Haziran 2024'te uygulanacak Merkezî Sınav'ın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam üzerinden yapabilecek.

Okul müdürlükleri başvuru işlemleri ile ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.


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