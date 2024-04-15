LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında e-okul üzerinden gerçekleştirildi. Sınava girecek adaylar sınav giriş belegelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 10:18
LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
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Bu yıl 2 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan LGS sınav için gözler sınav giriş belgesine çevrildi. Peki, LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınarak mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

OTURUM BİLGİLERİ

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.

LGS SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.


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