Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, bu yılın ilk TUS sınavı sonuçları için tarih belli oldu. Peki, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 TUS sonuçları için bekleyiş sürüyor. 17 Mart tarihinde yapılan TUS sınavının ardından, sonuç araştırmaları hız kazandı. Peki, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında TUS sonuçları için tarih açıklandı. Buna göre; TUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.
TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
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