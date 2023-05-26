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LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş yerlerine nereden bakılır? LGS sınav giriş belgesi sorgulama...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ne zaman yapılacağı, öğrencilerin sınava girecekleri okulların ne zaman belli olacağı merak ediliyor. LGS sınavına girecek olan öğrenciler sınava hangi okulda gireceğini nereden öğreneceğini araştırıyor. Peki, LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş yerlerine nereden bakılır? LGS sınav giriş belgesi sorgulama...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 12:00
LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş yerlerine nereden bakılır? LGS sınav giriş belgesi sorgulama...
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Liseye Geçiş Sistemi (LGS), okullar tarafından öğrenciler için seçici olmayı hedeflemektedir. Okullar başarı sırasına göre sıralanır. Bu şekilde öğrenciler başarı düzeyine göre bir okula yerleştirilir ve 4 yıllık eğitimini tamamlar. Peki, LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş yerlerine nereden bakılır? LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav giriş yerleri, 26 Mayıs'ta yani bugün e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

LGS SINAV YERLERİNE NEREDEN BAKILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."


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