LGS sınav yerleri belli oldu mu? LGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? LGS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı...

Liselere Geçiş Sınavı önümüzdeki ay bir milyonun üzerinde öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. Sınava katılacak olan ve sınav yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler sınava giriş belgelerine nasıl ulaşacaklarını merak ediyor. Peki, LGS sınav yerleri belli oldu mu? LGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 19:39
LGS sınav yerleri belli oldu mu? LGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? LGS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı...
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Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için bir milyonun üzerinde başvuru yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen sınava katılacak öğrenciler sınav yerlerini araştırıyor. Binlerce veli ve öğrenci sınava giriş belgesine nasıl ulaşılacağını araştırıyor. Peki, LGS sınav yerleri belli oldu mu? LGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? LGS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı... 

LGS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

LGS sınava giriş belgeleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı. 

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS sınav giriş belgesinin bu hafta içinde belli olması bekleniyor.

2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşmesi planlanan sınav için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu açıklamayı yapmıştı:

Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran’da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır.


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