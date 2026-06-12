LGS sınavı ne zaman? LGS sınavı saat kaçta başlıyor? LGS'de kaç soru var?

Milyonlarca ortaokul son sınıf öğrencisinin ve velilerin büyük bir heyecanla beklediği 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Merkezi sınava 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 binada, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

LGS NE ZAMAN?

2026 LGS sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bilindiği üzere, sınav tarihi başlangıçta 14 Haziran 2026 olarak duyurulmuştu. Ancak yapılan güncellemeyle (A Milli Takım'ın turnuva takvimi gibi dış etkenler sebebiyle) sınav tarihi bir gün öne çekilerek 13 Haziran olarak netleştirildi.

LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Sınav sabahı adayların en çok dikkat etmesi gereken hususlardan biri de oturum saatleridir. Heyecanın dorukta olduğu o gün, zamanı doğru yönetmek başarının altın anahtarı. LGS, sözel ve sayısal olmak üzere iki farklı oturum halinde aynı gün uygulanıyor.

1. Oturum (Sözel Bölüm): Sınav saat 09.30'da başlar ve 10.45'te sona erer.

Mola Süresi: İki oturum arasında öğrencilerin zihinsel olarak dinlenmesi, temiz hava alması ve ihtiyaçlarını gidermesi için 45 dakikalık bir ara verilir.

2. Oturum (Sayısal Bölüm): Saat 11.30'da başlar ve sınavın tamamı saat 12.50'de sona erer.

LGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

LGS sınavı toplamda 155 dakika (2 saat 35 dakika) sürmekte ve öğrencilere bilgi, mantık ve yorumlama yeteneklerini ölçecek toplam 90 soru yöneltilmektedir.

Sözel Bölüm (1. Oturum): Öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil (İngilizce) derslerinden toplam 50 soru sorulur. Bu bölüm için adaylara verilen süre 75 dakikadır.

Sayısal Bölüm (2. Oturum): Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden yeni nesil ve analitik düşünmeyi gerektiren toplam 40 soru sorulmaktadır. Sayısal testler için öğrencilere 80 dakika süre tanınır.

LGS MOLA SÜRESİNDE OKUL DIŞINA ÇIKILIR MI?

45 dakikalık mola süresince öğrencilerin okul bahçesinde dinlenmelerine ve arkadaşlarıyla stres atmalarına izin verilir ancak güvenlik ve sınav kuralları gereği okul binası veya bahçesi dışına çıkmaları kesinlikle yasaktır.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in açıkladığı takvime göre 2026 LGS sonuçlarının 10 temmuz 2026 tarihinde, Bakanlığın resmi web sitesi olan "meb.gov.tr" adresi üzerinden öğrenci ve velilerin erişimine açılması planlanmaktadır.