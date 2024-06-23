LGS sonuçları açıklandı mı? LGS ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıfta eğitim gören binlerce öğrenciye yönelik hazırlanan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamındaki sınav, 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? LGS ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2024 - 12:54
LGS sonuçları açıklandı mı? LGS ne zaman açıklanacak?
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Millî Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezî sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurdu.İki oturum hâlinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda; yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.  Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? LGS ne zaman açıklanacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre, LGS merkezî sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak.

Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.


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