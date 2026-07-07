Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezî sınavına katılan adayların ve ailelerin sonuç heyecanı dorukta. Sınavın ardından milyonlarca öğrenci ve veli, puanların ilan edileceği tarihi ve sorgulama ekranını yakından takip ediyor. Bakanlık tarafından paylaşılan resmi takvim doğrultusunda 2026 LGS sonuçları için beklenen tarih netleşti. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2026? MEB LGS sonuç ve tercih takvimi...

2026 LGS SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE ERİŞİME AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre, 2026 LGS merkezî sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü ilan edilecek. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile kontenjan tabloları da aynı gün resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

LGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlarını dijital ortamda resmi kanallar üzerinden öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesine ve puan durumuna www.meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve istenen diğer bilgilerle giriş yapılarak ulaşılacak.

Adaylar puanlarının yanı sıra yüzdelik dilimlerini de bu dijital ekran üzerinden görüntüleyebilecek.

2026 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların ilan edilmesinin ardından lise yerleştirme süreci resmi takvime göre hız kazanacak:

Tercih Başvuruları: LGS tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden veya ortaokul müdürlükleri aracılığıyla tamamlayabilecekler.

Yerleştirme Sonuçları: İlk yerleştirme sonuçları ile boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

Nakil Süreci: Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile sonuçları 5 Ağustos - 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında yürütülecek.