LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen LGS'ye 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katıldı. Toplamda iki oturumda gerçekleşen LGS'nin ardından sorular ve cevaplar erişime açıldı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 14:15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak?
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2 Haziran'da gerçekleşen LGS'nin sonuçları için gözler MEB'den gelecek açıklamada. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında LGS sonuç tarihi duyuruldu.

Buna göre; LGS sınav sonuçları, 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

LİSE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sonuçlarının açıklanacağı 28 Haziran'da Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.


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