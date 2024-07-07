ATA AÖF bütünleme sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
ATA AÖF vize soru ve cevapları bugün erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen bütünleme sınavları sona erdi. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
Bu hafta sonu (6-7 Temmuz) gerçekleştirilen ATA AÖF soruları ve cevapları yayımlandı.Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl, nereden görüntülenir?
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar günü düzenlenen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavları sona erdi. Her ders için 30 dakika tanınan ATA AÖF bütünleme sınavı cevap anahtarı öğrenciler tarafından sorgulanıyor. ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayımlandı.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP KAĞIDI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
ATA AÖF Bütünleme Sınav soruları ve cevap anahtarı Öğrenme Yönetim Sistemi-ÖYS üzerinden görüntülenebilecek.
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