LGS tercih süreci başlıyor: Başvurular 24 Temmuz'da sona erecek

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın açıklanmasından sonra sıra tercih yapmaya geldi. Bugün başlayacak olan tercih süreci, 24 Temmuz saat 17.00’ye kadar sürecek.

Eğitim koordinatörü Hatice Yılmaz, yüzdelik dilimlerin arasının aşağıya doğru inildikçe açılacağına dikkat çekerek “Buna çok dikkat etmek gerekir. Örneğin 5’lik dilimden alan okullar bu yıl 4’lük dilimden alabilirler.

8’lik dilimden alan 6’dan alabilir. Yüzdelik dilimlere göre aşağıya doğru kaydırarak tercih yapılmalı. Öğrenci, kendi puanının denk geldiği okulu orta sıralara yazabilir. En çok istediği okulu en fazla 2-3 puan üstte olmak kaydıyla üste yazabilir. Alt puan grubundan da seçim yaparsa tercih hatası yapmamış olur”dedi.

Yılmaz, tercih yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları maddeler halinde sıraladı:

DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN SEÇENEKLER

- LGS puanı ile öğrenci alan okullardan (fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri) hangisinin neden tercih edilmesi veya sizin için neden tercih edilmemesi gerektiğini belirleyiniz.

- Örneğin YKS’de hedefiniz fen bilimleri alanına yönelik bir program değilse (tıp, mühendislik vb) fen lisesi yerine Anadolu lisesi seçmek daha doğru olacaktır.

- Tercih etmeyi düşündüğünüz okulların sizin kariyer hedefinize, ilgi ve yeteneğinize uygunluğunu değerlendiriniz.

- Seçtiğiniz okuldan alan veya daldan mezun olduktan sonra kariyer hedefinize ulaşmak için nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini iyi araştırınız.

- Örneğin mesleki teknik Anadolu liselerinden birini seçecekseniz öncelikle seçeceğiniz mesleğe yatkınlığınızı, yükseköğrenim şansınızı ve iş bulabilme şansınızla ilgili araştırma yapınız.

- Seçeceğiniz okulun yabancı diline dikkat ediniz.

- Aynı yüzdelik dilimdeki okullardan öncelikle evinize yakın olanı tercih ediniz.

- Tercihiniz sınavla öğrenci alan özel okullardan biri ise okulların ilan ettiği taban puana bakarak puanınızın yettiği okullarla ilgili ön araştırma yapınız. Seçmeyi düşündüğünüz okulun avantaj ve dezavantajlarını iyi araştırınız.

- Özel okullardan birine kayıt yaptırmanız durumunda LGS puanı ile tercih yapamayacağınızı unutmayınız. (Tercih yapabilmek için özel okul kaydını sildirmeniz gerekmektedir.) Liste nasıl yapılmalı?

- Tercih listenizi oluştururken LGS ile öğrenci alan farklı okul türlerinden yüzdelik diliminize denk ve en fazla (+2, -2) yüzdelik diliminde olan okulları belirleyiniz.

- Belirlediğiniz okulları okul türüne bakmaksızın yüzdelik dilimine göre sıralayınız.

- Yaptığınız sıralamayı 10 okula indirmek için aynı yüzdelik diliminde olan okullardan daha çok istediklerinizi belirleyiniz.

- Kendi yüzdelik diliminize denk gelen okulu 6. tercihinize yazınız. Kendinizi garantiye almak için son 4 okulu kendi yüzdelik diliminizden düşük okullardan seçerek sıralayınız. İlk 5 okulu yüzdelik dilimi ve istek sıranıza göre oluşturarak yazınız.

ÖNCE YEREL YERLEŞTİRME

- Tercih ekranı açıldığında önce yerel yerleştirme için okul seçmeniz gerekmektedir. Aynı okul türünden en çok 3 okul olmak kaydıyla toplam 5 okul seçebilirsiniz. (Bir veya iki okul da seçebilirsiniz.

- İkinci olarak açılacak merkezi tercih ve yerleştirme ekranından en çok 10 okul olacak şekilde puan ve istek sırasına göre oluşturduğunuz LGS ile öğrenci alan okullar için tercih işlemlerinizi yapınız.

- Son olarak isterseniz en çok 5 okul olmak kaydıyla tercih ekranında açılacak olan pansiyonlu okullardan tercih yapabilirsiniz. l 24 Temmuz tarihine kadar velinizle birlikte oluşturduğunuz tercih listesi ile mezun olduğunuz okula giderek tercih işlemini tamamlayıp okul yönetimi tarafından onaylı tercih listenizin bir örneğini alınız.

ÖĞRENCİ VELİ DERNEĞİ’NDEN LGS TEPKİSİ

Öğrenci Velie Derneği’nden yapılan açıklamada, “719 öğrencinin tam puan aldığı açıklanan LGS sonuçları, sınav sistemine dair kaygılarımızın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bazı özel okulların tam puan alan öğrenci sayılarını açıklaması ise inandırıcılıktan uzaktır” denildi.

23 yıldır sürdürülen okullaşma politikaları sonucunda birçok ilde okulların imam hatip ve meslek liselerine dönüştürüldüğü, ademik liseler sayısının azaltıldığı vurgulanan açıklama şöyle:

“Bu durum çocukları istemedikleri okullara veya bütçelerini zorlayarak özel okullara mecbur bırakmaktadır. Son LGS sonuçları, ‘özel okullara mecbur bırakma’ eleştirilerinin bir algı değil, gerçek olduğunu göstermektedir. Nitekim Fen, Anadolu ve Sosyal Bilimler liselerinin kontenjanları 4 bin 80 azaltılırken; imam hatip ve meslek liselerinin kontenjanları bin 919 artırılmıştır.Buradan soruyoruz: Akademik liselerin kontenjanları neden azaltılırken; tercih edilmeyen imam hatip ve meslek liselerinin kontenjanları artırılmıştır?”