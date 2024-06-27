LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ile yerleşemeyen öğrencilerin neler yapacağı ve tercih sürecine dahil edilip edilmeyecekleriyle ilgili ayrıntılar öğrencilerin gündeminde... Peki, LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 11:47
LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların yayımlanmasına kısa bir süre kala yerleştirme süreci merak ediliyor. Peki, LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında boş kalan kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca, yerleştirme başvuruları alınacak

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak


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