Yayınlanma: 26.06.2024 - 14:52

Güncelleme: 26.06.2024 - 14:52

AUZEF sınav takvimina göre adaylar bahar dönemi bitirme sınavlarına katılacak. 2024 AUZEF finalleri üç oturum halinde gerçekleşecek. Peki, AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman? AUZEF saat kaçta yapılacak?

AUZEF FİNAL SINAVI SAAT KAÇTA?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları Akademik Takvimde belirtilen tarih ve saatlerde cumartesi ve pazar günleri yapılıyor. Yapılan açıklamaya göre, DGS sınavlarının ilk oturum saat 09.30'da başlayacak. Bitirme Sınavı (Final) tarihinin DGS ile çakışması nedeniyle, 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 3. oturum saat 15.00'de başlayacak.

SAAT UYARISI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz, 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Bitirme Sınavı (Final) tarihinin DGS ile çakışması nedeniyle, 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 3. oturum, saat 15.00 da başlayacaktır. Sınavlarınızda başarılar dileriz. " denildi.