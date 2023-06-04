Yayınlanma: 04.06.2023 - 11:35

Güncelleme: 04.06.2023 - 11:37

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS 09.30 itibarıyla başladı. Sınav iki oturum halinde 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştiriliyor. Sınavın birinci oturumunda 50 soru için öğrencilere 75 dakika süre verilecek; ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak, öğrencilerin 40 soruyu yanıtlamaları için 80 dakika süreleri olacak. Adaylar, ''LGS'ye girmeyenler hangi liselere yerleştirilecek? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunu araştırıyor. İşte ayrıntılar...

LGS'YE GİRMEYENLER HANGİ LİSELERE YERLEŞTİRİLECEK?

LGS merkezi sınavına isteyen öğrenciler giriyor. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak.

LGS'YE KAÇ ÖĞRENCİ GİRDİ?

Merkezi sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Deprem bölgesindeki 256 bin civarındaki öğrenciden 67 bini, kendi talepleriyle 71 ilde sınava girecek. Geriye kalan tüm öğrencilerin sınav başvurusu, merkezi olarak yapıldı.

LGS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, LGS sonuçlarına MEB'in https://www.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden erişebilecek.