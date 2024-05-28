LGS’ye günler kala sınava katılacak milyonlarca öğrencinin heyecanı artıyor

Yayınlanma: 28.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.05.2024 - 04:00

Soğuk şöyle konuştu:

“Yani öğrenciler geçen seneye göre daha zor matematik sorularıyla karşılaşabilir. Buna göre tedbirli olmaları gerekir. Matematikte özellikle çözemedikleri sorular karşısında hemen morallerini bozmadan sınavın tamamında yapabilecekleri kadar çok net çıkarmaya gayret göstermeliler.

‘SONUNA KADAR GİDİN’

Unutmayın ki daha önceki yıllarda özellikle matematiğin zor olduğu sınavlarda, 10 hatta 5-6 matematik neti bile kazanmayı sağlamıştı. O yüzden matematikteki zorluğu gözetin ve yılmadan testin sorununa kadar gidin, yapamadığınız sorularla çok fazla zaman harcamadan, kolay sorulardan başlayarak moralinizi yükseltip devam edin. İlk sorular zor olabilir, buna da dikkat edin.”

EĞİTİM UZMANI SOĞUK’TAN LGS ÖNERİLERİ