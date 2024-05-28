LGS’ye günler kala sınava katılacak milyonlarca öğrencinin heyecanı artıyor
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran pazar günü yapılacak. Sonuçlar 28 Haziran’da açıklanacak. Sınava girecek öğrencileri, matematik sorularının geçen yıla göre zor olabileceği konusunda uyaran eğitim uzmanı Onur Soğuk, “Geçen yıl depremden dolayı ilk dönem konuları vardı ve sorular öğrencilere önceki yıllara göre kolay gelmişti. Matematik ortalamaları bir hayli yükseldi. Ancak bu yıl matematik testinin geçen yıla göre daha zorlayıcı olabileceği kanaatindeyiz” dedi.
Soğuk şöyle konuştu:
“Yani öğrenciler geçen seneye göre daha zor matematik sorularıyla karşılaşabilir. Buna göre tedbirli olmaları gerekir. Matematikte özellikle çözemedikleri sorular karşısında hemen morallerini bozmadan sınavın tamamında yapabilecekleri kadar çok net çıkarmaya gayret göstermeliler.
‘SONUNA KADAR GİDİN’
Unutmayın ki daha önceki yıllarda özellikle matematiğin zor olduğu sınavlarda, 10 hatta 5-6 matematik neti bile kazanmayı sağlamıştı. O yüzden matematikteki zorluğu gözetin ve yılmadan testin sorununa kadar gidin, yapamadığınız sorularla çok fazla zaman harcamadan, kolay sorulardan başlayarak moralinizi yükseltip devam edin. İlk sorular zor olabilir, buna da dikkat edin.”
EĞİTİM UZMANI SOĞUK’TAN LGS ÖNERİLERİ
- Öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın örnek sorularını mutlaka daha önceden çözmüş olmaları gerekiyor çünkü sınavdaki sorular, MEB kitaplarındaki kazanımlar doğrultusunda çıkacak.
- Öğrenciler özellikle sınav başlangıcında heyecan ve stres sonucunda ilk soruları algılamakta, çözmekte zorluk çekebilir. Hemen heyecana kapılmamalı. İlk 2-3 soruyu çözdükten sonra sınavın normal akışında devam edeceği unutulmamalı.
- Sınavda zor sorularla karşılaştığınızda moral bozmadan sınava devam etme kararlılığı göstermeniz gerekir. Bir soruda zorlanırsanız diğer öğrencilerin de o soruda zorlanabileceğini gözardı etmeyin ve yapabileceğiniz kadar çok soruyu yaparak, mümkün olan en çok neti çıkararak sınavı bitirin.
- Sözel testten sonra verilen arada arkadaşlarla çok fazla konuşmamak yerinde olacaktır. Olası hatalarından dolayı moralleri bozulan öğrencilerin sayısalda performansı düşebilir.
- Öğleden sonra girilecek sınav, katsayılar açısından çok daha değerli. Fen, matematik ve Türkçenin katsayıları daha fazla. Öğleden sonraki teste, matematik ve fenin katsayısı çok olduğu için moralli girmek lazım.
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