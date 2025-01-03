Lisansüstü eğitimdeki kredi borçları için iki yıl bekleme süresi kaldırıldı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 05:54

Güncelleme: 03.01.2025 - 05:56

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişiklikle söz konusu yönetmeliğin 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası kaldırıldı. İlgili madde, lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin kredi borçlarını eğitimleri bittikten iki yıl sonra ödemeye başlayabilmelerini sağlıyordu. Gelişmeyi gazetemize değerlendiren eğitimci Özgür Bozdoğan, “Lisansüstü eğitim yapan öğrencilere kredi borcu ödenmesinde sağlanan kısmi kolaylık kaldırıldı. Lisansüstü eğitimi öğrencinin öğrenim yaşamının parçası olarak gören ve bundan dolayı da kredi geri ödemesini lisansüstü programdan mezuniyet sonrasına bırakan yaklaşım terk edilmiş oldu” dedi. İş bulmanın oldukça zor olduğu ve öğrencilerin lisansüstü eğitime yöneldiği bir dönemde yapılan bu değişikliğin, eğitimi süren pek çok öğrenci açısından ciddi bir sıkıntı yaratacağına dikkat çeken Bozdoğan, “Bu değişiklik, öğrencilerin lisansüstü eğitim yapmalarını baskılayarak bu eğitime yönelen öğrenci sayısını azaltacaktır. Ayrıca kredi borçlarını ödemek için düşük ücretle bile olsa öğrencileri doğrudan çalışmaya zorlayacaktır” ifadelerini kullandı.

‘SAYI AZALACAK’

Değişikliğin ekonomik önlemlerin eğitim alanına dönük etkisini yansıttığını vurgulayan Bozdoğan, “Eğitim, ekonomik nedenlerle tasarruf yapılabilecek bir alan değildir. Bu değişiklik iktidarın lisansüstü eğitime bakış açısını da ortaya çıkarmıştır. Bu karar lisansüstü eğitim alan öğrenci sayısını azaltacaktır. Eğitim haktır ve kamu tarafından giderlerin karşılanması esastır” diye konuştu.

İŞTE KALDIRILAN O MADDE

“Borçlu, öğrenimine ara vermeden lisansüstü eğitim yapması halinde lisansüstü öğrenimini gördüğü öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır.”

LİSANSÜSTÜNE 6 BİN LİRA

2025 yılı kredi ve burs miktarları güncellendi. Ücretler; önlisans ve lisan öğrencileri için aylık 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılırken yüksek lisansta 4 bin liradan 6 bin liraya doktora öğrencileri için ise 6 bin liradan 9 bin liraya yükseltildi.