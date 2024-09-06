Lise KPSS ne zaman? Lise KPSS saat kaçta? Lise KPSS kaç saat sürüyor?

2024-KPSS Ortaöğretim Sınavına geri sayım bitmek üzere. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, Lise KPSS ne zaman? Lise KPSS saat kaçta? Lise KPSS kaç saat sürüyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2024 - 23:23
Lise KPSS ne zaman? Lise KPSS saat kaçta? Lise KPSS kaç saat sürüyor?
Abone Ol google-news

2024-KPSS Ortaöğretim sınavına katılım sağlayacak memur adayları araştırmalarına hız verdi. İki yıl ara ile düzenlenen sınav, yakın zaman sonra organize edilecek. Peki, Lise KPSS ne zaman? Lise KPSS saat kaçta? Lise KPSS kaç saat sürüyor?

LİSE KPSS NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. 

LİSE KPSS SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA?

Sınav 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. 


Etiketler: #kpss #Lise #sınav

İlgili Haberler

DGS sonuçları açıklandı mı? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları açıklandı mı? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise AÖL kayıt yenileme ne zaman?

AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise AÖL kayıt yenileme ne zaman?
KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman başlayacak? KPSS Ön Lisans sınavı kaç soru? KPSS Ön Lisans sınavı kaç saat sürüyor?

KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman başlayacak? KPSS Ön Lisans sınavı kaç soru? KPSS Ön Lisans sınavı kaç saat sürüyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler