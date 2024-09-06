Yayınlanma: 06.09.2024 - 23:23

Güncelleme: 06.09.2024 - 23:23

2024-KPSS Ortaöğretim sınavına katılım sağlayacak memur adayları araştırmalarına hız verdi. İki yıl ara ile düzenlenen sınav, yakın zaman sonra organize edilecek. Peki, Lise KPSS ne zaman? Lise KPSS saat kaçta? Lise KPSS kaç saat sürüyor?

LİSE KPSS NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

LİSE KPSS SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA?

Sınav 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.