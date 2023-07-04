Lise yerleşme süreci başladı! Uzmanlar doğru liste için önerilerde bulundu: Risksiz tercih yapın

Yayınlanma: 04.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 04.07.2023 - 04:00

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci dün başladı. Başvurular 19 Temmuz’a kadar yapılabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 24 Temmuz’da açıklanacak. Sınav puanıyla öğrenci alacak Türk ve yabancı okullarda öğrenim görmek isteyen öğrenciler de istedikleri ve puanları yeten kurumlara ön kayıt yaptırmaya başladı.

Eğitim uzmanı Onur Soğuk, doğru tercih yapmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“3 tip tercih var. Birincisi yerel yerleştirme tercihi, ikincisi merkezi puanla yerleştirme tercihi, üçüncüsü de isteniyorsa pansiyonlu okullara yerleştirme tercihi.

Yerel yerleştirme tercihini bütün öğrencilerin yapması gerekiyor. Yapmayan sistemde görüntü çıkmıyor bazen velilerin ‘puanlı alan okullara gideceğim neden yerel yerleştirme yapacağım?’ diye endişeleri oluyor ama sistem gereği eğer merkezi puanla yerleşemezse Milli Eğitim Bakanlığı’nın yerleştireceği okulları seçmesi gerekiyor. Öğrencilerin 5seçim hakkı var, hepsini kullanmak zorunda değil. Veliler şu konuda rahat olsunlar; sistem önce merkezi puanla yerleştirme listesini inceliyor. Merkezi puanla yapılan tercih listesi incelendikten sonra eğer yerleşilmezse yerel yerleştirme devreye giriyor.”

10 TERCİH HAKKI

Merkezi yerleştirmede 10 tercih hakkı bulunduğunu hatırlatan Soğuk, il ve Türkiye yüzdelik dilimlerinin velilerin kafasını karıştırdığını belirterek bu konuda şöyle devam etti:

“Bunlar birbirinden farklı olabiliyor. Bir öğrencinin yüzdelik dilimi Türkiye’de yüzde 3 iken ilde yüzde 5 olabiliyor ya da tam tersi olabiliyor. Neye bakmak gerekir? MEB tarafından açıklanan yüzdelik dilimler geçen yılın yüzdelik dilimleriydi. Baz alınması gereken de bunlardır. Ama şuna dikkat etmek gerekir; eğer bir öğrencinin Türkiye yüzdelik dilimi kendi ilinin yüzdelik diliminden yüksekse daha dikkatli olması gerekir. Örneğin; öğrencinin Türkiye yüzdelik dilimi yüzde 5, kendi ilinde yüzde 7 ise o zaman kendi ilindeki öğrenciler daha başarılı, kendi biraz geride kalmış demektir. Bu durumda daha temkinli olması ve kendi yüzdelik diliminden daha geride yerleri de yazması gerekir tersi ise daha rahatlatıcıdır. Öğrenci kendi ilindeki öğrencilere göre daha başarılı olmuş demektir, daha rahat tercih listesi oluşturabilir. ”

3 NOKTAYA DİKKAT...

10 tercihin tamamının doldurulmasının zorunlu olmadığına dikkat çeken Onur Soğuk, “Sağlıklı liste oluşturmak için 3 unsur mutlaka listede olmalıdır. Şansını denemek için kendi yüzdelik diliminin önünde olanlar yer almalı.

Kendi dilimi civarında olan okullar olmalı ve işi garantiye almak için kendi diliminden çok daha aşağısında olan okullar da yer almalı tabii içine sinmesi kaydıyla. Öğrenci eğer sadece kendi yüzdelik dilimi civarı ve önünde yerler yazarsa riskli liste yapılmış olur. Küçük şehirlerde iş kolay çünkü puanla alan 1-2 okul var ama büyük şehirlerde çok alternatif olduğu için velilerin okulları iyi araştırması lazım. Sadece yüzdelik dilimlere aldanmamak gerekir. Bir okulun yüzdelik diliminin daha önde olması, o okulun daha başarılı olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle yüzdelik dilimleri birbirine yakın okulların daha ince araştırılması gerekir. Eve yakınlık bile bir kriterdir” dedi.

NAKİL ŞANSI YÜKSEK Mİ?

Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra nakiller başlayacak. Nakillerde yüzdelik dilim sınırlaması olmadığı için öğrenciler daha üst dilimlerdeki okullara da başvurabilecek. Eğitim uzmanı Soğuk, bu konuda velilere şu uyarılarda bulundu:

“Buradaki sorun o okullarda ne kadar boşluk var bilinmiyor, öğrenciler biraz da şansa üstteki okulları da tercih listesinde yer yer verebiliyor ve boşluk varsa nakil oluyor ama üst sıralardaki okullarda çok boşluk olmuyor ya da puanın çok yüksek olması gerekiyor. Öğrencinin, ‘nakilde nasılsa şu okula geçerim’ diye bir tercih listesi oluşturmaktansa 10 okulluk listeyi oluştururken ‘ben artık bu okulda okuyacağım’ diye yazması lazım. Nakillerde şans denensin, girme fırsatı olabilir, kaymalar olabilir ama açıkçası yüksek puanlı okullarda şans yüksek değil bunun bilinmesi gerekir.”

Soğuk, bir özel okula kesin kayıt yaptırmış ama aklı Anadolu liselerinde kalan öğrenciler için ise “Öğrencinin puanı riskliyse, beğendikleri özel okul varsa kayıt yaptırsınlar. Kayıt süresi bittikten sonra nakil için başvurabilirler. Anadolu lisesine nakille geçme şansı olursa özel okuldan kaydı alırlar ama puan düşükse, riskli yüzdelik dilimdeyse nakillerde şans yüksek olmaz” dedi.

ÖZEL OKULLARA ÖN KAYITLAR BAŞLADI

LGS puanıyla öğrenci alacak Türk ve yabancı okullarda da ön kayıtlar dün başladı. Özel okulların kayıt takvimi şöyle:

1. Ön kayıt dönemi: 3-4-5 Temmuz

1. Kesin kayıt dönemi: 6 Temmuz

1. Yedek liste kesin kayıt dönemi: 7 Temmuz

2. Ön kayıt dönemi: 10 Temmuz

2. Asil/yedek kayıt dönemi: 11 Temmuz

Serbest kayıt dönemi: 12-13-14 Temmuz

Yerleştirmeye esas nakil dönemi: MEB’in Yerleştirmeye Esas NakilKılavuzu’nda yayımlayacağı tarihlerde yapılacak.