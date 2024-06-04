Din Kültürü öğretmeni tehdit etti: Lise öğrencisi okulda intihar etti!

Yayınlanma: 04.06.2024 - 18:48

Güncelleme: 04.06.2024 - 18:54

Ankara Keçiören’de bulunan Katip Çelebi Lisesi’nde geçen pazartesi günü korkunç bir olay yaşandı. 10. sınıf öğrencilerinden E., arkadaşlarıyla ‘erik dalı’ diye bilinen şarkıyla dans ettiği bir videoyu sosyal medyada paylaştığı için Din Kültürü öğretmeninin baskı ve tehditlerine maruz kaldı.

İNTİHAR ETTİ

Kendisini ailesine söylemekle tehdit eden öğretmen, genç kıza videoyu sildirdi ama durmadı, aileye durumu büyüte büyüte anlattı. Onuruyla oynanan kız, aynı Din Kültürü öğretmeninin dersinde, kendisini sınıfın penceresinden atarak intihar etti.

Genç kızın yaşam mücadelesi bir gün sürebildi, yüksekten düşmesinin etkisiyle başına aldığı darbe yüzünden yaşamını yitirdi.

Tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin gözü önünde, okul bahçesinde yaşanan olayla ilgili sorumluları yargıya teslim etmek yerine, olayın üstünü kapatma yoluna giden okul yönetimi, öğrencileri susturdu ve dışarıya bilgi çıkmasını engelledi.

Ama olay sonrasında genç kızın yaralı halde ambulansa bindirilirken çekilmiş görüntüleri vardı.

Görüntüleri izleyen Zafer Partisi Kadın, Çocuk ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, olayın izini sürdü ve ayrıntıları Cumhuriyet'e anlattı.

GENÇ KIZIN ONURUYLA OYNANDI

Eski adıyla Kalaba Lisesi diye bilinen okula giden Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı, genç kızın Din Kültürü öğretmeni tarafından ahlaksızlıkla suçlandığını, hakarete uğradığını ve “anne babana söylerim seni” denilerek tehdit edildiğini öğrendi.

Zafer Partili Aslan, “Kız çocuğu videoyu kaldırdığı halde, bu din kültürü öğretmeni, yine de çocuğun velilerine olayı abartarak anlatıyor ve kız çocuğunun ahlakına dil uzatıyor. Daha 15 yaşında, onuruyla oynanmış gencecik bir kızdan bahsediyorum. Aynı kız çocuğu, ilk din kültürü dersinde, ‘astımım var’ diyerek camı açtırıyor ve ders esnasında camdan atlayarak yaşamına son veriyor. Kızımız bir gece yoğun bakımda yaşam savaşı verdi ama ne acı ki kurtarılamadı” dedi.

"HERKES HABERDARDI, KILINI KIPARDATMADILAR!"

Genç kızın yüzlerce arkadaşının önünde aşağılandığını, okul idaresi ve öğretmenlerin de durumdan haberdar olduklarını belirten Esmaül Hüsna Aslan “Ama hiçbir şey yapılmadı. Bu okulda 15 yaşında bir kız çocuğu, yaşamdan bu kadar kolay koparılabildi. Ve onurunun kırıldığı okulda yaşamına son verdi” dedi.

"SINAVLARI BİR HAFTA ERTELEMİŞLER…"

“Din kültürü öğretmeninin de, yaşananlara ses çıkarmayan idarecilerin de isimlerini biliyorum. Ve size açıkça sesleniyorum, bu olaydan sınavları bir hafta erteleyerek, öğrencileri tehdit ederek kurtulamazsınız” ifadelerini kullanan Zafer Partili Esmaül Hüsna Aslan, “O din kültürü öğretmeninin de, idarecilerin de nereden güç aldığını çok iyi biliyorum. Milli Eğitim’in içini boşaltanlar da, öğretmenlikle alakası olmayan liyakatsizleri okullara dolduranlar da, onlara ‘dindar ve kindar nesil yetiştirin’ diyenler de aynı tastan beslenmektedir. Memleketi zindana çevirenlere özenip eğitim ocağı olması gereken okullarda çocuklarımıza eziyet edemeyeceksiniz” şeklinde konuştu.

‘O ÇOCUĞUN ÇIKARAMADIĞI SES OLACAĞIM’

Açıklamasında “Ben Zafer Partisi Kadın, Çocuk ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan olarak, üç kız çocuğu annesi olan bir kadın olarak, o çocuğun çıkaramadığı ses olacağım” diyen Aslan, “Bu organize kötülüğü ifşa etmekle kalmıyor, aynı zamanda söz veriyorum; bu olayı aydınlatacağım, tüm sorumlulardan hesap soracağım. Zafer Partisi, en çok da hayatları cehenneme çevirilen çocuklar ve kadınların partisidir; çocuklarımız ve kadınlarımızın güvenliği ve huzuru sağlanana kadar da durmayacağız” ifadelerini kullandı.