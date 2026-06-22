Liselerin bölüm başkanları Alan Yeterlilik Testi’ni değerlendirdi: En zorlayıcı sorular Türkçede

Alan Yeterlilik Testi (AYT) sorularını inceleyen öğretmenler, Matematik sorularının işlem yeteneği yüksek, iyi çalışmış öğrencinin yüzünü güldürdüğünü, Türk dili ve edebiyatı sorularında yorum gücü ve bilginin birlikte ölçüldüğünü belirterek “Ezberleyen değil, kavramları iyi benimseyen, içselleştiren ve okuma hatası yapmayan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı” yorumunu yaptı. Bilfen Liseleri bölüm başkanlarının değerlendirmesi şöyle:

- TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Paragraf ve metin merkezli sorularda güçlü çeldiriciler kullanılmış, öğrencilerden bilgilerini yorum gücüyle birleştirmeleri beklenmiştir. Test genel olarak orta-üst düzeyde olup ayırt ediciliği yüksek sorular içermektedir. Düzenli okuma yapan ve edebiyat bilgisini analiz becerisiyle destekleyen öğrenciler için avantaj sağlayan bir sınav niteliği taşımaktadır.

- SOSYAL BİLİMLER: Sorular hem sosyal-1 hem de sosyal-2 testlerinin müfredat kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

- COĞRAFYA: Bilgilere hâkim olan, düzenli çalışan ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş öğrencilerin başarabileceği, net ve anlaşılır nitelikte bir sınav gerçekleştirilmiştir.

MATEMATİK ŞAŞIRTMADI

- MATEMATİK: Sınavın son yıllardaki ÖSYM çizgisini koruduğu ve iyi hazırlanan adaylar için büyük sürprizler barındırmadığı görüldü. Sınavın zorluk seviyesi orta-zor düzeyde oldu. Düzenli çalışan ve müfredatı kapsamlı biçimde bilen öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı.

- FİZİK: Soruların genelinin orta seviyede olduğu söylenebilir. Birden fazla kavramın birlikte kullanılmasını gerektiren sorular, öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır.

- KİMYA: Sınavdaki sorular kavramsal bilgiyi ölçmekte ve temel işlem yeteneğini kullanmayı gerektirmektedir.

- BİYOLOJİ: Soruların tamamı kazanımlara uygun olarak sorulmuş. Sınav soruları kavrama düzeyinden çok bilgiyi ölçecek niteliktedir. Sorulardaki çeldiriciler güçlüdür seçenek eleyerek cevaba ulaşılacak soru yoktur.

SIRA ‘SAĞLIKLI TERCİH’ SÜRECİNDE

Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Direktörü Sibel Durak, YKS gibi sıralama sınavlarında “Nasıl bir sınavdı?” sorusunun cevabının, Türkiye geneli net ortalamaları ve standart sapma değerleriyle şekilleneceğinin unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek “Asıl belirleyici unsurun tüm adayların performans dağılımı olacağı bilinmelidir. Ancak 2026 AYT’nin en zorlayıcı sorularının Türk dili ve edebiyatı soruları olduğu söylenebilir. Bu durum, eşit ağırlıklı ve sözel puan türlerinden tercih yapacak adayların sıralamasında bu yıl Türk dili ve edebiyatının daha etkili olacağını düşündürmektedir” dedi.

Sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adayları artık önemli bir tercih dönemi beklediğini ifade eden Durak şunları söyledi: “Bu dönem, yalnızca puan ve sıralama verilerinin dikkate alındığı teknik bir süreç olarak görülmemeli; öğrencinin ilgi alanları, güçlü yönleri, kişilik özellikleri, mesleki beklentileri ve yaşam hedefleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Sağlıklı bir tercih süreci için adayların üniversiteleri, bölümleri, akademik program içeriklerini, mezuniyet sonrası olanakları ve mesleki gelişim alanlarını bütüncül biçimde araştırmaları önem taşımaktadır. Öğrencinin hedeflediği bölüm ya da üniversiteye ilişkin beklentisi sınav sonucu ile örtüşmeyebilir. Bu durumda alternatif seçeneklerin önceden değerlendirilmiş olması, öğrencinin kendini çaresiz hissetmesini önler ve tercih sürecini daha yönetilebilir hale getirir.”

Uğur Okulları genel müdür yardımcısı Adil Kurt da “2026 AYT’de sayısal öğrenciler için Matematik, eşit ağırlık ve sözel öğrencileri için ise Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih belirleyici olacaktır” dedi.