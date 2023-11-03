Liyakatsizlik sorunu akademiyi çürütüyor!

Yayınlanma: 03.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.11.2023 - 03:00

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olan Barış Can Güzel, Dicle Üniversitesi’nde açılan Anatomi Anabilim Dalı doktor öğretim üyesi kadrosuna başvurdu. Güzel’in iddiasına göre ise kadroya puanı ve akademik yeterliliği kendisinden daha az olan diğer aday atandı.

Güzel, konuyu idare mahkemesine taşıdı. Mahkeme, “dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunun saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağından ve dava konusu işlemin davacının kamu görevine atanamamasına ilişkin olması nedeniyle dava sonuçlanıncaya kadar işlemin uygulanmaya devam etmesi halinde telafisi güç zararlar doğabileceği açıktır” gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararını verdi. Ancak yürütmeyi durdurma kararına karşın atanan diğer aday görevine devam etti.

‘ISMARLAMA KADRO’

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Güzel, “Benim puanım diğer adaydan çok daha yüksekti. İlana 11 uluslararası makale, 4 dizin makale, iki Tübitak 1002 projesiyle başvurdum. Dekanlığın görevlendirdiği jüriler 2 oyla puanı daha düşük olan adayı seçti. Ayrıca kadroya alınan kişi üniversitenin araştırma görevlilerinden. Son olarak da savcılığa suç duyurusunda bulundum” dedi.

Güzel’in başvurduğu kadronun Resmi Gazete’de yer alan ilanında alınacak olan öğretim üyesi için, “Hayvanlarda anatomik yapıların bilgisayarlı tomografiyle incelenmesi üzerine çalışmaları olmak” şartı arandı. Atanan adayın çalışmalarının bu konuda olması ise dikkat çekti.