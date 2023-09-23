Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur: Liyakatsizlik, insan sağlığı için büyük tehdit

Yayınlanma: 23.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.09.2023 - 03:00

Sayıştay, Sağlık Bakanlığı’na ilişkin denetim raporunda, kamu-özel işbirliği modeliyle yapılan şehir hastaneleri ile ilgili usulsüzlükleri tespit etti.

Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, Sayıştay raporlarının yolsuzlukları ortaya koyduğunu ancak gereğinin yapılmadığını vurgularken, bunların yargıya taşınmadığını kaydederek, “Şirketler, sözleşmeleri işine geldiği gibi yorumluyor, kamu malına el koyuyor. Sayıştay raporluyor ama kimse ceza almıyor, yaptırım uygulanmıyor” dedi.

(Derya Uğur)

Uğur, yurttaşların ödediği vergilerle oluşan kamu bütçesinin zarara uğratıldığını kaydederek “Siyasi iktidar, insan sağlığı üzerinden yandaş şirketlere para aktarmaktan vazgeçmeli. Ulusal kamucu nitelikli ve bilimsel sağlık hizmetini öncelenmeli” dedi.

‘SORUNLARIN BELGESİ’

Bulguların, dile getirdikleri sorunların belgesi niteliğinde olduğunu kaydeden Uğur, raporda Manisa Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi arıza ve onarım faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyulan yedek parçaların temin edilmemesi nedeniyle sağlık hizmetinin sunumunda aksamalar yaşandığı tespitine dikkat çekti. Uğur, “Sağlık hizmeti sunumunda yaşanan sorunların temelinde liyakatsiz ellerin, hukuksuz işlemlerin insan sağlığını nasıl tehdit ettiği gözler önüne serildi” ifadelerini kullandı.