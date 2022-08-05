Mahmut Özer müfredata eklenecek yeni dersi açıkladı
Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde Erhan Afyoncu Kütüphanesi'nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür Tarihi dersinin müfredata ekleneceğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Kültür Tarihi' dersinin müfredata ekleneceğini duyurdu.
Bakan Özer, "Bunu ilk defa açıklıyorum. Kültür Tarihi ile ilgili bir ders çalışmamız var. Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamız var. Atmış olduğumuz her bir adımı birleştirecek olan ama öncelikle okul yönetiminden başlayıp öğretmenlerin Kültür Tarihi ile tanışacakları, zenginleşecekleri bir alan oluşturmak adına önemli bir adım atacağız. Bunun hazırlıkları bitmek üzere. Eğitimleri tamamladıktan sonra müfredatımıza inşallah Kültür Tarihi dersimizi kazandırmış olacağız" dedi.
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