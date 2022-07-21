Mahmut Özer, vakıf üniversitelerine yönelik soru önergesini yanıtladı

21 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, önergesinde Yükseköğretim Yasası’nın ek sekizinci maddesindeki “Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez” ifadelerine karşın, vakıf üniversitelerindeki öğretim görevlilerinin maaşlarının devlet üniversitelerindekilerin altında kaldığına dikkat çekti. YÖK’ten verilen yanıtta ise yükseköğretim kurumları yönetmeliği işaret edilerek, “Vakıflarda görevli öğretim üyeleri yükseköğretim kurumları yönetmeliğinde belirtildiği üzere 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir” savunması yapıldı.

YÖK’ün yanıtına tepki gösteren Özdemir, “Vakıf üniversiteleri söz konusu olunca yönetmeliği yasa üstünde gösterdiler. Yasa maddesi bu kadar açıkken bazı vakıf üniversiteleri buna uymuyor. Öğretim elemanlarına ödenen ücretler devletteki emsallerinden çok düşük. Araştırma görevlilerine asgari ücretin altında maaş veren vakıf üniversiteleri bile var. YÖK maalesef gerekli incelemeleri yürütmüyor ve sessiz kalarak vakıf üniversitelerinin yanında duruyor” dedi. Önergesinde Nişantaşı Üniversitesi’nde öğretim elemanlarının “eşit işe eşit ücret” istemiyle yaptığı eylem sonrası işten çıkarılmasını sorduğunu da söyleyen Özdemir, “YÖK’ün verdiği yanıtta ‘İnceleme devam etmektedir’ deniliyor. Aradan üç ay geçmesine karşın tamamlanmamış olması, YÖK’ün vakıf üniversitelerini etkin ve şeffaf şekilde denetleyemediğini ortaya koyuyor” dedi.