Okullarda 2025-2026 eğitim öğretim temposu devam ederken, ikinci döneme ait ortak yazılı sınav tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, MEB 2. Dönem ortak sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

MEB 2. DÖNEM KONU SORU DAĞILIMI YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 2. dönem ortak sınavlara hazırlık sürecini desteklemek amacıyla örnek konu ve soru dağılım tablolarını yayımladı. Okullarda gerçekleştirilecek yazılı sınavlar da bu tablolar esas alınarak hazırlanacak ve uygulanacak.

Ülke genelinde yapılacak sınavlarda her bir ders için 40 dakika süre verilecek. Ortak yazılı sınavlarda açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.

MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI ORTAK SINAV TARİHLERİ

MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ortak sınav takvimine göre 2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri şu şekilde:

6. Sınıf - Türkçe : 7 Nisan 2026

6. Sınıf - Matematik : 8 Nisan 2026

8. Sınıf - Matematik : 8 Nisan 2026

10. Sınıf - Matematik : 9 Nisan 2026

10. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 10 Nisan 2026

MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının 2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri şöyle:

7. Sınıf – Matematik : 2 Haziran 2026

9. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 3 Haziran 2026