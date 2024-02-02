MEB, 2024-2028 Stratejik Planı yayımladı, eğitimin temel değeri olarak 'din' gösterildi

Yayınlanma: 02.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 02.02.2024 - 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aralık 2023’te çalışmalarına başladığı “2024-2028 Stratejik Planı” önceki gün yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığa getirildiği günden beri sürekli AKP’nin 2023 seçim bildirgesi olan “Türkiye Yüzyılı”nı gündeme getirirken bakanlığın planda Türkiye Yüzyılı’nı hedef olarak göstermesi dikkat çekti.

Planın “Misyon, Vizyon ve Temel Değerler” bölümünde bakanlık, önümüzdeki 5 yılın eğitim hedeflerini bildirdi. Buna göre; önümüzdeki 5 yılın misyon ve vizyonu için “Yeni bir eğitim sistemi ile milli, manevi ve kültürel değerlerine bağlı, istiklalden istikbale, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek nesiller yetiştirmek” ifadeleri kullanıldı. Yeni eğitim sisteminin temel değerleri arasında ise “Din, ahlak ve değerlere bağlılık” maddesi yer aldı.

CAMİ ZİYARETLERİ

ÇEDES Projesi kapsamında öğrencilerin camilere götürülmesi tartışma konusu olurken, söz konusu planda öğrencilerin kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda etkinlikleri arttırılması amacı kapsamında cami ziyaretleri yaptırılması hedefi yer aldı.

Ayrıca öğretim programlarının ve ders kitaplarının değerler eğitimine uygun olması da hedeflendi. Bu kapsamda; öğretim programlarının eğitim içeriği değerler eğitimi ile pekiştirilecek şekilde tasarlanması öngörüldü. Bununla birlikte ders kitap ve araçlarının da milli, manevi ve kültürel değerleri daha fazla yansıtacak içeriklerle desteklenmesi amaçlandı.