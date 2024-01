MEB'den dikkat çeken karar: Öğretmenlerin 'aile birliği' mazeretine ek yer değiştirme hakkı

Yayınlanma: 24.01.2024 - 14:37

Güncelleme: 24.01.2024 - 14:37

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin aile birliklerinin sağlanması için yeni bir adımı hayata geçiriyor.

Söz konusu atamalarda aile birliğinin sağlanabilmesi için öğretmenlerin tercih ettikleri illerde alanlarında ihtiyaç olan bir eğitim kurumu normu ile ilişkilendirilmek üzere yer değiştirme başvuruları alınacak.

Bahse konu atamalar, illerin norm kadro durumu dikkate alınarak yapılacak ve herhangi bir norm fazlalığı oluşumuna mahal verilmeyecek.

BAKAN TEKİN: HER TÜRLÜ İMKANI SEFERBER ETMEKTEYİZ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Göreve geldiğimiz günden beri her fırsatta öğretmenlerimizle bir araya geliyor, taleplerini alıyor, politikalarımızı buna göre şekillendiriyor ve gerekli adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz. Bu çerçevede yaz aylarından beri öğretmenlerimizden gelen talepleri sürekli dikkate aldık. Atama ve yer değiştirme takvimini hiç olmadığı kadar çok çalıştırdık. Şimdi de gelen talepleri yeniden değerlendirerek norm fazlası oluşturmayacak şekilde yeni bir değerlendirme daha yapmaya karar verdik. İnsanlık tarihine her daim yön vermiş büyük medeniyet birikimimizin temel yapı taşlarından biri olan 'aile', toplumumuzun çekirdeği; milletimizi var ederek kenetleyen en kıymetli ögedir. Toplumların ve nesillerin inşasında böylesine yapısal ve eğitsel işlevi bulunan aile kurumunu, karar süreçlerimizde her zaman merkeze alıyoruz. Bakanlık olarak büyük bir aile ikliminde Türkiye Yüzyılı idealimizi gerçekleştirebilmek için hep beraber çalışacağız. Bu kapsamda öğretmenlerimizin aile birliklerinin sağlanması için her türlü imkanı seferber etmekteyiz. En büyük gücümüz olan öğretmenlerimizin aile bütünlüğü yönündeki talepleri başta olmak üzere beklentilerini maksimum seviyede karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

2024 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu kapsamında aile birliği mazeretine bağlı olarak, iller arası yer değiştirmek üzere onaylı ön başvurusu bulunan ancak atama işlemi gerçekleşmeyen öğretmenlerin, aile birliklerinin sağlanması amacıyla ek yer değiştirme başvuruları, 24-27 Ocak tarihleri arasında alınacak.

Aile birliği ön başvurusu olan öğretmenlerin görev yaptığı ilde veya duyuru ekinde yer alan 23 ilden birindeki tercihler dikkate alınarak değerlendirilecek.