MEB, Albayrak'ın NUN Vakfı'na kapılarını açtı

Yayınlanma: 25.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 25.01.2024 - 03:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın aralarında olduğu isimlerce kurulan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’nın başkanlığını, Erdoğan’ın kızı ve Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak yürütüyor. Özel okul aracılığıyla eğitim faaliyeti de yürüten vakfın adı şu sıralar Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte anılıyor.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Eğitimde Bir Adım Ötesi İnisiyatifi, 3 Ocak’ta liselere yönelik “Türkiye Entelektüel Oyunları Liselerarası Bilgi Yarışması” düzenlemek için bakanlığa başvurdu. MEB Ortaöğretim Genel müdürlüğü ise isteğe jet hızıyla izin verdi.

Genel Müdür Halil İbrahim Topçu imzasıyla bakanlığa bağlı birimlere bir gün sonra gönderilen yazıda, etkinlik duyuruldu. 9 Şubat’ta başvuruları tamamlanacak yarışmada katılımcılar toplam 10 kitaptan sorumlu olacak. Bu kitaplar arasında Martin Lings’in “Hazreti Muhammed’in Hayatı”, Necip Fazıl Kısakürek’in “Reis Bey” gibi kitaplar da yer alıyor.