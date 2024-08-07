Yayınlanma: 07.08.2024 - 11:44

Güncelleme: 07.08.2024 - 11:44

Yaz tatili kısalıyor mu? Bu iddia sosyal medyada gündem oldu. Bu iddiaya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Peki, MEB açıkladı: Yaz tatili kısalıyor mu? Yaz tatili kaç gün oldu?

YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?

2025-2026 eğitim öğretim yılında yaz tatilinin 20 gün kısaltıldığı iddiası kamuoyunda infial yarattı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı "Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

2024-2025 MEB TAKVİMİ

1. Dönem Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024

Sömestr Tatili: 20 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025

2. Dönem Ara Tatil: 31 Mart 2025 – 4 Nisan 2025

Yaz Tatili Başlangıcı: 9 Eylül 2024,

Okulların açılma tarihi: 20 Haziran 2025