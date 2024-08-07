MEB açıkladı: Yaz tatili kısalıyor mu? Yaz tatili kaç gün oldu?
Yaz tatili kısalacak mı? sorusu öğrencileri meraklandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatilinin kısaltılacağı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Peki, MEB açıkladı: Yaz tatili kısalıyor mu? Yaz tatili kaç gün oldu?
Yaz tatili kısalıyor mu? Bu iddia sosyal medyada gündem oldu. Bu iddiaya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Peki, MEB açıkladı: Yaz tatili kısalıyor mu? Yaz tatili kaç gün oldu?
YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?
2025-2026 eğitim öğretim yılında yaz tatilinin 20 gün kısaltıldığı iddiası kamuoyunda infial yarattı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı "Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.
2024-2025 MEB TAKVİMİ
1. Dönem Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024
Sömestr Tatili: 20 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025
2. Dönem Ara Tatil: 31 Mart 2025 – 4 Nisan 2025
Yaz Tatili Başlangıcı: 9 Eylül 2024,
Okulların açılma tarihi: 20 Haziran 2025
En Çok Okunan Haberler
-
- Meyve suyunu iade etti, 315 milyon dolar kazandı!
- Ebrar Karakurt’tan AKP trolüne: ‘Kim bu lavuk?'
- MEB'den yaz tatili kararı!
- CHP'den ilk yanıt geldi!
- Hamas'ın yeni lideri belli oldu!
- Çocuğun yakınları da silahla saldırdı!
- Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama
- Ya Erdoğan kimin adayıydı?
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- Adana'da art arda 3 deprem