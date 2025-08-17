MEB AGS 2025 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, 10 bin öğretmen ataması sürecine çevrildi. Peki, MEB AGS 10 bin öğretmen alımı başvuru tarihi belli oldu mu? MEB AGS 10 bin öğretmen alımı öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı?

2025 MEB 10 B İN Ö ĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk öğretmen alımını Mayıs ayında gerçekleştirerek 15 bin öğretmen ataması yaptı. Toplam kontenjanın 25 bin olduğu ve kalan 10 bin atamanın Akademi aracılığıyla yapılacağı belirtilmişti. KPSS puanıyla yapılan öğretmen atamaları 18 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında tamamlanırken, Akademiye yapılacak 10 bin öğretmen ataması için henüz kesin bir takvim açıklanmadı. Sınav sonuçlarının 13 Ağustos’ta duyurulmasının ardından, takvimin kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.

10 BİN Ö ĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI A ÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi’ne yapılacak öğretmen atamaları için henüz takvim açıklanmadığından, branş dağılımları da paylaşılmadı. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan atamalarda en yüksek kontenjan 4 bin 378 ile sınıf öğretmenliğine verilmişti. Onu, özel eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi ile okul öncesi branşları takip etmişti. Kılavuzun yayımlanmasının ardından, öğretmen atama kontenjanları netleşecek.