Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile AÖL sınav tarihleri netleşti. Peki, MEB AÖL 1.dönem sınav giriş yerleri açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları ne zaman, saat kaçta uygulanacak?

MEB AÖL 1.dönem sınav giriş yerleri açıklandı mı?

2025-2026 eğitim öğretim yılının 1. dönem AÖL sınav tarihleri açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın duyurusuna göre, AÖL sınav giriş belgeleri 15 Aralık 2025 tarihinde erişime açıldı.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile belirtilen resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak, “Öğrenci Genel Bilgileri” sekmesi altında yer alan “Sınav Giriş Belgesi” ekranı üzerinden alabileceklerdir.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı sınavları

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır.