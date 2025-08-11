Liseyi açıktan bitirmek isteyenler kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri sonrası AÖL 3.dönem sınavlarına katılım gösterdi. 19-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen sınavların ardından MEB takvimi duyurdu. Peki, MEB AÖL 3.dönem sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
MEB AÖL 3.DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
MEB'in yayımladığı takvim ile beraber Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti.
Duyuruya göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.
MEB AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.