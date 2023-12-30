MEB Arapça öğretiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1 Kasım’da öğrencilerin Türkçe dil bilgisini geliştirmek amacıyla tanıttığı “Dilimizin Zenginlikleri Projesi”nde Türkçeden daha çok Arapça ve Farsça kelimelerin ağırlık kazanması dikkat çekti.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 30.12.2023 - 03:00
MEB Arapça öğretiyor
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Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerini kapsayan ve  2023-2024 eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar sürdürülecek projede, çocuklara okutulan kitapların da ilahiyat ağırlıklı olduğu ortaya çıktı.

Ortaokul öğrencileri için hazırlanan okuma listesinde Osmanlı Devleti’nde İstanbul ve Bursa’da aktif olan “Celveti” tarikatının şeyhlerinden İsmail Hakkı Bursavi’nin “Mesnevi’nin Ruhu” ile Arap İslam hukukçusu Maverdi’nin “Yüce Hedefler” adlı kitabı yer aldı. Lise öğrencileri için hazırlanan listede ise tasavvuf kitaplarına  ağırlık verildi. Okuma eserlerinin yanı sıra proje kapsamında etkinliklerde kullanılması önerilen sözlük listeleri arasına Türkçe sözlüklerinin yanı sıra Arapça ve Farsça sözlükleri de eklendi. 



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