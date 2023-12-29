Anaokulları İHH'ye 'emanet': Sakarya'da Milli Eğitim Bakanlığı ile İnsani Yardım Vakfı'nın imzaladığı protokolün dışına çıkıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, orta öğretimde ders vermesi için protokol imzaladığı İslamcı İnsani Yardım Vakfı (İHH) anaokullarına da el attı. İHH, Sakarya’da miniklere sunum yaptı. Cumhuriyet’e konuşan Tarikatların Ensesindeyiz’den Feraye Ateş, “Cumhuriyetle hesaplaşmak için din istismarcılarından yardım alıyorlar. Faaliyetleri bile yasadışı olan bir yapının protokol dışına çıkması işten bile değil” dedi.

Mehmet Oflaz
Yayınlanma: 29.12.2023 - 03:00
Anaokulları İHH'ye 'emanet': Sakarya'da Milli Eğitim Bakanlığı ile İnsani Yardım Vakfı'nın imzaladığı protokolün dışına çıkıldı
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AKP iktidarı döneminde okullarda tarikat ve cemaatlerin kuşatması hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İslamcı kimliğiyle bilinen İnsani Yardım Vakfı’yla (İHH) 30 Ekim’de “İyilikte Yarışan Sınıflar” projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalamıştı. Protokolün bakanlığa bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki okulları kapsayacağı ifade edilmişti.

PROTOKOL DIŞINA ÇIKTILAR!

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Sakarya’da protokolün dışına çıkıldı. İHH yetkilileri; 5 Aralık’ta Çevre Dostu Anaokulu’nda, 13 Aralık’ta Mehmet Zorlu Anaokulu’nda, 15 Aralık’ta Şehit Şerife Bacı Anaokulu’nda, 20 Aralık’ta Adapazarı Mesleki ve Teknik Anaokulu’nda ve 26 Aralık’ta Şehit Erol Olçok Anaokulu’nda öğrencilere, “iyilik, yardımlaşma, empati ve merhamet” konulu sunum gerçekleştirdi.

‘CUMHURİYETLE HESAPLAŞMAK İÇİN...’

Tarikatların Ensesindeyiz’den Feraye Ateş konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Ateş, “Milli Eğitim Bakanlığı uzun süredir eğitimi tarikatlara teslim etmiş durumda. Okullarda uygulanan onlarca proje, protokol var. İyilikte Yarışan Sınıflar da bunlardan biri. İyiliği çocuklara öğretmen anlatamaz mı? Devlet başka ülkelerin halklarıyla dayanışmayı kendisi sağlayamaz mı? Aslında hepsi mümkün ama Cumhuriyetle hesaplaşmak, sömürünün üstünü örtmek için din istismarcılarından yardım alıyorlar” dedi. 

“Bu vakıf cihatçılara desteğiyle biliniyor” diye konuşan Ateş, şunları kaydetti: “Başka ülkelerdeki kimsesiz çocuklara gösterdikleri ilgi de bunun sonucu. Kadın düşmanı, laiklik karşıtı söylemleriyle açıkça suç işliyorlar. Üstelik 2011’den beri vergiden muaflar. Devletin tüm olanaklarından yararlanıyorlar. Faaliyetleri bile yasadışı olan bir yapının protokol dışına çıkması işten bile değil.” 

İHH, MEB ile imzaladığı protokol kapsamında “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi ile binlerce okuldan para topluyor.


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