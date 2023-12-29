Göz göre göre saklamışlar: MEB, resmi yazıda 'Diyanet personel görevlendirmedi' dedi

Yayınlanma: 29.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.12.2023 - 03:00

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün, Eğitim-İş’in başvurusu üzerine ÇEDES Projesi’ne ilişkin 23 Haziran’da paylaştığı bilgi notunda, “okullarda imamların görevlendirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı, okul-manevi danışman eşleştirmesine yönelik protokol maddesi bulunmadığı, iddiaların değerler eğitimine yönelik karalama kampanyası olduğu” öne sürüldü.

Dönemin Genel Müdürü Nezir Gül de 7 Temmuz’da Eğitim-İş’e gönderdiği yazıda, “Proje kapsamında okullarımıza Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından herhangi bir personel görevlendirmesi, atanması ortak protokol gereğince mümkün değil” iddiasında bulundu. Ancak okullarda dini personelin, bakanlığın resmi yazısından aylar önce görevlendirildiği, bakanlığın buna karşın “gerçeğe aykırı bilgi verdiği” ortaya çıktı.

BAKANLIK GERÇEĞİ SAKLAMIŞ!

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün resmi bilgilendirmesinden 2 ay önceye, 14 Mayıs seçimlerinden ise 1 gün sonraya denk gelen 15 Mayıs’ta, Aydın’da Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz’ın imzasıyla kaymakamlığa gönderilen yazıda, ÇEDES Projesi kapsamında müftülüğün belirlediği din görevlilerinin, belirlenen okullarda görevlendirilmesi ve “görevlendirilen personelin söz konusu çalışmaları, asli görevlerini aksatmadan yapması” istendi.

Kaymakamlık, bu isteğe 1 gün sonra, 16 Mayıs’ta onay verdi. Okul-manevi danışman eşleşmesi ve listesi, 18 Mayıs’ta ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderildi. Söz konusu listeyle ilkokul, ortaokul ve lise kademelerini kapsayan toplam 187 okula yönelik görevlendirmeler aktarıldı. Bir ismin birden fazla okula da görevlendirildiğini görüldüğü listede, 57’si imam, 49’u Kuran kursu öğreticisi, 25’i müezzin, ve 1’i din hizmetleri uzmanı olmak üzere toplam 132 isim yer aldı.

‘LAİK SİSTEME SON VERME PROJESİ’

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, konuyu Meclis’e taşıdı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sundu. “ÇEDES Projesi’nin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin değerlerini savunan laik eğitim sistemine son vermek için kurgulanmış bir projedir” tepkisini gösteren Karakoz, kurumlar arası yazışmalara işaret etti.

Karakoz, şu soruları yöneltti: “Bakanlık olarak ‘atama ve görevlendirme yapılmadı’ demenize rağmen müftülük tarafından okullara atanan manevi danışmanları nasıl açıklayacaksınız? ÇEDES projesi ülke genelinde kaç okulda uygulamaya konuldu? 132 manevi danışmanın görevlendirildiği resmî belgelerle ortadayken neden hâlâ görevlendirme yapılmadı deniliyor? ÇEDES Projesi’nin anayasaya, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ve bakanlık mevzuatına aykırı olduğu bilindiği halde neden bu projede ısrar ediliyor? ÇEDES Projesi ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı, okullardaki eğitim sistemine mi müdahale etmek istiyor? ÇEDES Projesi’nin laik eğitim sisteme çok büyük zarar verdiği ortadayken, eğitimden sorumlu bir bakan olarak tarikatları sivil toplum kuruluşu olarak göstermeniz ve laiklik karşıtı o kuruluşlarla yeni protokoller imzalayacağız demenizden kaynaklı tepkilere son vermek için istifa etmeyi neden düşünmüyorsunuz?”