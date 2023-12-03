MEB dergisinde AKP propagandası

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında “Maarifin Yüz Akı” dergisini yayımladı.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 03.12.2023 - 03:00
MEB dergisinde AKP propagandası
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Derginin sunuş kısmını kaleme alan Bakan Yusuf Tekin, yazısında AKP’nin seçim propagandası “Türkiye Yüzyılı”na vurgu yapması dikkat çekti.

Tekin, “Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yetiştirdiğimiz çocuklarımız; adaletin, insanlığın, hakkın ve millet iradesinin var olduğu bir miras üzerine geleceğe yön verecektir” dedi.

Türk eğitim sistemine örnek okul projelerinin yaygınlaştırılması amacıyla kurulan dergide 17 lise yer aldı. 17 lisenin 11’ini mesleki ve teknik liseleri ve 4’ünü imam hatip liselerinin oluşturması dikkat çekti.

Örnek gösterilen okul projelerinde, glutensiz ekmek projesi ile Artvin Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaların kişisel bakımlarına yardımcı olma projesi de yer aldı. Ayrıca dergide “Türkiye Yüzyılı” propagandası için hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarının yer aldığı seçim afişleri de kullanıldı. 


milli eğitim bakanlığı AKP Yusuf Tekin

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