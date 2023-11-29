MEB müfredatına eklendi: Siber zorbalık nedir? Siber zorbalık nasıl önlenir? Siber zorbalık çeşitleri nelerdir?

Yayınlanma: 29.11.2023 - 13:10

Güncelleme: 29.11.2023 - 13:10

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından müfredata dahil edilen siber zorbalık konusu, öğrenciler tarafından merak ediliyor. Sosyal medya platformları, e-posta, mesajlaşma siteleri ve çevrimiçi forumlar gibi platformlarda ortaya çıkan bu zorbalık türü araştırılmaya başlandı. Peki, Siber zorbalık nedir? Siber zorbalık nasıl önlenir? Siber zorbalık çeşitleri nelerdir?

SİBER ZORBALIK NEDİR?

Siber zorbalık, bireylerin, grupların veya kurumların internet üzerinden bilgisayarlar, akıllı telefonlar veya diğer dijital cihazlar aracılığıyla birbirlerine zarar verme veya rahatsız etme eğiliminde oldukları bir tür zorbalık biçimidir. Bu, kişisel saldırılar, iftiralar, şiddet içeren içeriklerin yayılması veya çeşitli türdeki siber saldırılar aracılığıyla gerçekleşebilir.

SİBER ZORBALIK ÇEŞİTLERİ

Sosyal Medya Zorbalığı: İnsanlar arasındaki ilişkileri etkileyen, hedefin itibarını zedeleyen veya kişisel bilgilerini kötüye kullanarak mağdurun özel hayatını açığa çıkaran saldırılar.

Troll Saldırıları: İnternet ortamında kasıtlı olarak rahatsızlık veren veya kışkırtıcı yorumlar yaparak çevrimiçi ortamı bozan davranışlar.

Kişisel Bilgi Hırsızlığı: İnternet üzerinden kişisel bilgilerin çalınması veya paylaşılması, kurbanın mahremiyetini ihlal eden bir siber zorbalık türüdür.

Çevrimiçi Şantaj: Kişisel bilgilerin ifşa edilmemesi karşılığında para veya diğer taleplerin yerine getirilmesini isteyen siber saldırılar.

Çocuklara Yönelik Siber Zorbalık: Çocuklara karşı cinsel içerikli taciz, tehdit ve aşağılama içeren siber zorbalık biçimleri.

SİBER ZORBALIK NASIL ÖNLENİR?

Bilinçlendirme ve Eğitim: Kullanıcıları, siber zorbalık konusunda bilinçlendirmek ve dijital güvenlik konularında eğitmek önemlidir.

Güvenli Şifre Kullanımı: Güçlü şifreler kullanarak hesapların güvenliğini sağlamak, siber zorbalığa karşı korunmanın temel bir adımıdır.

Gizliliğin Korunması: Kişisel bilgilerinizi paylaşırken dikkatli olun, sadece güvenilir kaynaklara güvenin ve gizliliğinizi korumak için güvenlik ayarlarını kontrol edin.

Siber Güvenlik Araçları Kullanma: Güvenlik yazılımları ve güvenlik ayarlarını etkinleştirmek, siber zorbalık tehditlerine karşı koruma sağlar.

Çocukları Eğitmek: Ebeveynler ve eğitim kurumları, çocuklara siber zorbalık konusunda eğitim vererek, güvenli çevrimiçi davranışları öğretmelidir.

İnternet Etiketi Kuralları: Kullanıcılar arasında saygılı ve etik bir çevrimiçi davranışı teşvik eden bir internet kültürünün oluşturulması önemlidir.